Kentlerin arazi rantı: 1 milyon dolara Monaco’da 16, İstanbul’da 109 metrekare

Merkezi Londra’da bulunan uluslararası emlak kuruluşu Knight Frank, dünyanın önde gelen kentlerinde 1 milyon dolarla ortalama ne büyüklükte ‘özel mülk alanı’ satın alınabileceğini araştırdı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

En yüksek gayrimenkul rantı, 1 milyon dolarla sadece 16 metrekarelik mülk arazisi alınabilen Monaco’da. İstanbul’da 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk yapılabilecek alan alınabiliyor.

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Dünya genelinde 1 milyon dolarla satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle: