Kentlerin arazi rantı: 1 milyon dolara Monaco’da 16, İstanbul’da 109 metrekare

Merkezi Londra’da bulunan uluslararası emlak kuruluşu Knight Frank, dünyanın önde gelen kentlerinde 1 milyon dolarla ortalama ne büyüklükte ‘özel mülk alanı’ satın alınabileceğini araştırdı.
En yüksek gayrimenkul rantı, 1 milyon dolarla sadece 16 metrekarelik mülk arazisi alınabilen Monaco’da. İstanbul’da 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk yapılabilecek alan alınabiliyor.
Dünya genelinde 1 milyon dolarla satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:
Monaco: 16
Hong Kong: 22
Londra: 31 metrekare
New York: 31 metrekare
Singapur: 36 metrekare
Los Angeles: 39 metrekare
Cenova: 41 metrekare
Paris: 46 metrekare
Sidney: 52 metrekare
Şangay: 57 metrekare
Pekin: 67 metrekare
Tokyo: 67 metrekare
Berlin: 73 metrekare
Miami: 93 metrekare
Mumbai: 100 metrekare
İstanbul: 109 metrekare
Dubai: 143
Cape Town: 177
Sao Paulo: 200