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Yaramazlara biraz batar!

Kentlerin arazi rantı: 1 milyon dolara Monaco’da 16, İstanbul’da 109 metrekare

Merkezi Londra’da bulunan uluslararası emlak kuruluşu Knight Frank, dünyanın önde gelen kentlerinde 1 milyon dolarla ortalama ne büyüklükte ‘özel mülk alanı’ satın alınabileceğini araştırdı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

En yüksek gayrimenkul rantı, 1 milyon dolarla sadece 16 metrekarelik mülk arazisi alınabilen Monaco’da. İstanbul’da 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk yapılabilecek alan alınabiliyor.

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Dünya genelinde 1 milyon dolarla satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:

Monaco: 16 metrekare

Hong Kong: 22 metrekare

Londra: 31 metrekare

New York: 31 metrekare

Singapur:  36 metrekare

Los Angeles: 39 metrekare

Cenova: 41 metrekare

Paris: 46 metrekare

Sidney: 52 metrekare

Şangay: 57 metrekare

Pekin: 67 metrekare

Tokyo: 67 metrekare

Berlin: 73 metrekare

Miami: 93 metrekare

Mumbai: 100 metrekare

İstanbul: 109 metrekare

Dubai: 143 metrekare

Cape Town: 177 metrekare

Sao Paulo: 200 metrekare

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