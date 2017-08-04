Kent dışına ‘sürgün’: Uşak’ta içkili mekanlar ‘belediyenin gösterdiği’ yere taşındı

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Uşak şehir merkezindeki içkili mekanların, belediye tarafından düzenlenen yeni alana taşınmasına başlandı.

Mekanlar, Uşak-Denizli karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi yakınlarına taşındı.

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17 bin metrekarelik alandaki her biri 275’er metrekarelik binalara taşınacak içkili mekan sayısı ise 14.

İşletme sahipleriyle bir araya gelen Uşak’ın AKP’li belediye başkanı Nurullah Cahan, ‘kent adına güncel bir problemin’ elbirliğiyle çözüme kavuşturulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kararın işyeri sahipleriyle ortak alındığını söyleyen Cahan şöyle devam etti: “Uygun olmayan yerlerde bulunan alkollü mekanlar, şehrimizin sosyal sorunlarından birisiydi. Bugünden itibaren çarşı merkezde, sokak aralarında ve hatta bodrum katlarında bulunan işletmeler yeni yerlerinde faaliyetini sürdürecek.”