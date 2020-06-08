Keneyi kendisi çıkaran iki çocuk babası hayatını kaybetti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “HDP’nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?” sorusu üzerine “Demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız” dedi.