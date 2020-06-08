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Yaramazlara biraz batar!

Keneyi kendisi çıkaran iki çocuk babası hayatını kaybetti

Sivas’ta, vücuduna yapışan keneyi çıkaran iki çocuk babası Bilal Selvi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: trthaber.com

Merkeze bağlı Kızılca köyünde hayvancılıkla uğraşan 31 yaşındaki Selvi bir hafta önce vücuduna yapışan keneyi çıkarttı. 

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Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine başlanan Selvi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Selvi’nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.

KKKA’ya kene ısırması neden oluyor. Uzmanlar kenenin elle çıkarılmaması, sağlık merkezine gidilmesi ve orada kenenin çıkarılması gerektiği konusunda uyarıyor.

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