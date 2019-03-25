Kenevir tohumunun kilo fiyatı 20 liradan 1000 liraya çıktı

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı 400 haneli, 1300 nüfuslu Narlısaray Mahallesi’nde, birkaç yıl önceye kadar kilosu 20-30 liraya satılan kenevir tohumunun fiyatı talep artışının ardından 1000 lirayı buldu.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ocak ayında Vezirköprü’de kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamıştı.

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Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye gelenler, çiftçilerin ürettiği kenevir tohumunu almaya başladı.

Talebi karşılayamaz hale geldiklerini söyleyen çiftçiler kenevir tohumu ekimini artırdı.

‘Tohumumuz burada kalsın istiyoruz’

Çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte kenevir ekimi yaptığını anlatan çiftçi İbrahim Işıldak ise şunları söyledi: “Geçen yıl yaklaşık 10 ton kenevir üretimi yaptım. Bu yıl ise 30 ile 35 ton arasında üretim yapacağım. Şu anda kuru kenevirin kilosunu biz dört liraya satıyoruz. Dışarıdan gelip tohumumuzu almak isteyen bir sürü kişi oldu. Çok yüksek fiyatlar verildi; ancak bizim elimizde sadece kendi ekim yapabileceğimiz kadar tohum var. Biz tohumumuzu satmayıp burada kalmasını istiyoruz.“

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