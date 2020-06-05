Kene tehlikesi başladı; uzman uyardı: KKKA, ‘corona’dan daha ölümcül

Havaların ısınmasıyla kene ısırmasının neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gündeme geldi. Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, bu yıl vakalarda artış olduğunu belirterek uyardı: “KKKA hastalığı, corona virüsünden farklı olarak daha ölümcüldür.”

Fotoğraf: trthaber.com

İki yıldır vaka sayılarının azalmasına rağmen, bu yıl hızlı artış olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi: “Bunun sebebini bilemiyoruz. Bu yıl insanlar virüs tedbirleri nedeniyle evde olur düşüncesiyle beklemiyorduk. Ancak öyle olmadı. Her yıl nisan ve ekim ayları arasında bu hastalık aktif görülürdü. Özellikle haziran ve temmuz en aktif olduğumuz dönemdir. Havanın sıcaklığı nedeniyle hem de insanların bağ veya bahçe işleriyle uğraştığı, doğada çok fazla bulundukları bir dönemdeyiz. Tokat kene için bilinen bölgelerin başında geliyor. Bu Çorum, Sivas, Yozgat, Erzincan’a kadar uzanan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki vadilerde ortaya çıkan bir hastalıktır.”

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Yedi vaka görüldü; iki kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de şimdiye kadar yedi vaka görüldüğünü söyleyen Yıldız şöyle devam etti: “Dördü Erciyes Üniversitesi’nde, üçü Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. Hastalardan ikisini kaybettik. KKKA hastalığı corona virüsten farklı olarak daha ölümcüldür. Özellikle tarım alanında çalışanlar risk altında. Benzer durum piknikçi ve dağcılar için de söz konusudur. Tarım ve hayvancılık alanında çalışma yapanlar kapalı giysi tercih etmeliler. Pantolonun paça içerisine sokulması iyi bir önlemdir. Kene uçan bir hayvan değil, sizin bulunduğunuz ortamda varsa hayvanlarda veya ağaçlarda, oradan size sıçrayabilen bir hayvandır. “

Kanama ve kırmızı döküntü

Yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastalığın corona virüsüyle karıştırılmaması gerektiğini de vurgulayan Yıldız hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: “Bize yüksek ateşle geliyorlar ama burada halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal ön plandadır. Bunlar coronada da olabilir ama KKKA’da kanamalar başlıyor. Vücutta kırmızı renkli döküntüler oluyor. Gözlerde şişkinlik olabiliyor. Diş eti kanamaları ve vücudun çeşitli bölgelerinde morarmalar gibi çok daha ağır tablo karşımıza geliyorlar. Kan tahlilleri ile hızla bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Tıpkı coronavirüste olduğu gibi burada da PCR testi söz konusudur. Hastalıkta en belirgin şey ise kene temasıdır.”

‘Elle çıkarmayın’

Vücuda yapışan kenenin kesinlikle elle çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Yıldız, “Ezerek hiç çıkarmayın. Yakarak çıkarmak her zaman hatalıdır. Sağlık merkezine gidilerek kenenin tutunduğu kafasından itibaren bütün halinde çıkarılması gerekir” ifadelerini kullandı.