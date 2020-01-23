Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusunu tornavidayla yaraladı, tabancayla öldürdü

Konya’da, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu 37 yaşındaki Mevlüt Akbaş’ı tornavidayla yaraladıktan sonra tabancayla vurarak öldüren 64 yaşındaki Muammer Durgut, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, 26 Ağustos 2018’de, Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak’ta meydana geldi. Muammer Durgut, alışveriş için gittiği pazarda olay tarihinden bir ay önce apartman bahçesine malzeme konulması nedeniyle tartıştığını öne sürdüğü alt kat komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı.

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Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş’ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu. Vücuduna üç mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Akbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Akbaş, yedi gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Durgut, polisteki ifadesinde, “Yolumu kesti, beni takip ediyordu” dedi, tabancanın ise babasından kalma olduğunu ileri sürdü.

‘Anlık refleksle yaptım’

Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Durgut, daha önce görülen davalardaki savunmasında olduğu gibi Akbaş’ın kendisini takip ettiğini öne sürdü.

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Durgut, ”Eşimle pazarda alışveriş yaparken Mevlüt Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Durgut, ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle de bir yıl altı ay hapis cezası aldı.