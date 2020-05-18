Kendisini rahatsız eden adam tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Gül K.adlı kadını rahatsız eden Ş.U. ile Gül K.’nın kocası Y.K. arasında kavga çıktı. Kavgada Ş.U.’nun silahından çıktığı iddia edilen kurşunun isabet ettiği Gül K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Olay, Çamlıbahçe Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerindeki evde yaşayan Gül K., aynı mahallede yaşayan Ş.U. tarafından rahatsız edildi. Bu durumu öğrenen Gül K’nın eşi Y.K., evinden aldığı silahla Ş.U’nun evine gitti.

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Eşinin silahla evden çıkması üzerine Gül K. da eşinin arkasından evden çıktı. Ş.U’nun evinin önünde iki taraf tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Ş.U. da üstündeki silahı çekti. Henüz bilinmeyen bir sebeple ateş alan Ş.U’nun silahından çıkan kurşun, Gül K.’ya isabet etti.

Hastanede hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri yardıma koşarken Ş.U. olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülen Gül K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahıyla birlikte olay yerinden kaçan Ş.U.’nun yakalanması için polis çalışma başlattı.