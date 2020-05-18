Kendisini polis diye tanıtıp girdiği evdekileri bağlayarak gasp etmiş

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak bir eve giren kişi, 14 kişiyi bağlayarak cep telefonları ve paralarını gasp etti.

Fotoğraf: DHA

Pakistan vatandaşı iki kişi, 12 Mayıs’ta, yine Pakistan vatandaşı bir kişinin cep telefonları ile 500 liralarını gasp ettiği yönünde şikayette bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve baskın düzenledi. 14 kişiyi bağlanmış halde buldu.

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Evden kaçan şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek ve esnafla konuşularak alınan bilgler doğrultusunda Esenler Turgut Reis Mahallesi’ndeki metruk bir binada bulundu. Binaya baskın yapan polis, yabancı uyruklu altı kişiyi gözaltına aldı. 18 yaşındaki B.K. ile yakalanan diğer beş kişi, kendilerini onun davet ettiğini ve 900 lira karşılığında dört adet telefon aldıklarını söyledi. Mağdurlar da kendilerini gasp edenin B.K. (18) olduğu yönünde ifade verdi.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen altı kişiden B.K., ‘yağma’ suçundan tutuklanırken, diğer beş kişi serbest bırakıldı.