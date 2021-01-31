Kendisini Nazilerden saklayan köyün halkına 2 milyon avro bıraktı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan bir Avusturyalı, kendisini ve ailesini yıllarca saklayıp koruyan Fransız köyünün ahalisine 2 milyon avro (17.75 milyon lira) miras bıraktı.

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25 Aralık 2020’de, 90 yaşında hayatını kaybeden Eric Schwam, 1943 yılında Nazilerden kaçarak Fransa’daki Le Chambon-sur-Lignon adlı köye gitti. Bir okulda saklanan Schwam ve ailesi ölmekten köy halkının yardımı sayesinde kurtuldu. Savaş 1945 yılında bittikten sonra beş yıl daha köyde yaşadı ve 1950’de oradan ayrıldı.

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Savaş sonrasında eczacılık eğitimi alan ve bir Fransızla evlenen Scwam’ın bıraktığı paranın eğitim, özellikle de öğrencilere burs verilmesi için kullanılmasını istediği belirtildi.

Schwam’ın vasiyeti açıklanınca yerel yöneticiler paranın çok sayıda projede kullanılabileceğini söyledi.

Le Chambon-sur-Lignon’un halkı, sadece Schwam’a değil Nazilerden kaçan 2 bin 500 Yahudiye evsahipliği yapıp kurtarmıştı.