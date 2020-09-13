Kendisini hoca diye tanıtıp kadınlara cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı

İstanbul’da kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara evliliklerini kurtarma vaadiyle istismarda bulunan Burhan D. tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Esenler ilçesinin Kemer Mahallesi’nde yaşayan 48 yaşındaki Burhan D.’nin, eşlerinden ayrılma aşamasındaki çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı ve evliliklerini kurtarabileceğini vadederek bu kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘cinsel taciz’den suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.