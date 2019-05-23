Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Yıldırım’ın müebbet hapis cezası onandı

Isparta’da kendisine tecavüz eden adamı öldürüp başını kesen Nevin Yıldırım’a verilen ömür boyu hapis cezası oy çokluğuyla onandı.

Nevin Yıldırım (Fotoğraf: DHA)

Yıldırım, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine defalarca tecavüz edip hamile bıraktığını söylediği iki çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 29 Ağustos 2012’de önce silahla vurmuş, ardından kafasını kesip köy meydanına atmıştı.

Reklam

Ankara’da Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım’ın ‘kasten öldürmek’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Yerel mahkeme ayrıca, ‘meşru müdafaa’ ve ‘haksız tahrik’ hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı yönünde hüküm verdi.

Kadın örgütleri ise karara tepki göstererek cezanın onanmasının kadınların özsavunma haklarının elinden alındığı anlamına geldiğini söyledi.

Reklam

Hakkında 2013’de dava açılan Yıldırım’a 25 Mart 2015’te ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım avukatları da çok bularak Yargıtay’a itiraz etmişti.

Yargıtay’ın 14 Eylül 2017’de kararı usül yönünden bozmasının ardından Yıldırım’a ikinci yargılamada da müebbet cezası verilmişti.

Dosya daha sonra tekrar Yargıtay’a gitmişti.

Tecavüzcü dediği adamın başını kesen Nevin Yıldırım’a müebbete onama istendi

Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Nevin Yıldırım’a bir kez daha müebbet

Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Nevin Yıldırım yeniden yargılanacak

Kendisine tecavüz eden adamı öldürdüğü için müebbet alan Nevin Yıldırım’ın cezası az bulundu

Nevin Yıldırım erkek adaletinin asla kabullenemeyeceği bir günah işledi

Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Nevin Yıldırım’a indirim yok: Müebbet hapis


SON HABERLER

‘İstanbullu’yla akrabalık ilişkisi’ kuran İmamoğlu: Yine, yeni, yeniden kazanacağız

Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...