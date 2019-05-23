Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Yıldırım’ın müebbet hapis cezası onandı

Isparta’da kendisine tecavüz eden adamı öldürüp başını kesen Nevin Yıldırım’a verilen ömür boyu hapis cezası oy çokluğuyla onandı.
Yıldırım, Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine defalarca tecavüz edip hamile bıraktığını söylediği iki çocuk babası 35 yaşındaki Nurettin Gider’i 29 Ağustos 2012’de önce silahla vurmuş, ardından kafasını kesip köy meydanına atmıştı.
Ankara’da Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım’ın ‘kasten öldürmek’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.
Yerel mahkeme ayrıca, ‘meşru müdafaa’ ve ‘haksız tahrik’ hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı yönünde hüküm verdi.
Kadın örgütleri ise karara tepki göstererek cezanın onanmasının kadınların özsavunma haklarının elinden alındığı anlamına geldiğini söyledi.
Hakkında 2013’de dava açılan Yıldırım’a 25 Mart 2015’te ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verilmişti. Ancak savcı cezayı az, Yıldırım avukatları da çok bularak Yargıtay’a itiraz etmişti.
Yargıtay’ın 14 Eylül 2017’de kararı usül yönünden bozmasının ardından Yıldırım’a ikinci yargılamada da müebbet cezası verilmişti.
Dosya daha sonra tekrar Yargıtay’a gitmişti.