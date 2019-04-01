Kendisine ‘mobbing’ uygulayan başkana karşı aday olup kazandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, dönemin belediye başkanı Muzaffer Yalçın’ın ‘mobbing‘ine uğradığını iddia eden Zekiye Tekin, 31 Mart yerel seçiminde bağımsız aday oldu ve kazandı.

Fotoğraf: Youtube

Artı Gerçek’in haberine göre, 2018 yılının yaz aylarında, Yalçın mobbing uygulayarak özel kalem müdürlüğü görevlisi Zekiye Tekin’in görev yerini değiştirdi.

Reklam

Tekin’in yerine ise Pazaryeri belediyesinde AKP belediye meclis üyesi Ömer Arık’ın kızı Özlem Arık göreve başlatıldı.

Tekin, seçimde geçen dönem personeli olduğu Muzaffer Yalçın’ı yaklaşık 15 puan farkla geçti ve Pazaryeri belediye başkanı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Tekin, oyların yüzde 40.83’ünü aldı. Muzaffer Yalçın’ın oyu ise yüzde 26.07’de kaldı.

