Kendisinden ayrılan kız arkadaşını silahla yaralayan adam yakalandı

Malatya’da K.T., yolda yürüdüğü sırada, ayrıldığı sevgilisi İsa B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan genç kadın hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

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Evine doğru yürüyen kadının arkasından gelen taksideki İsa B. yanındaki tabancayı çekerek K.T.’ye iki el ateş etti.

Bacaklarından yaralanan kadın yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Turgut’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Olay sonrası kaçan ve yakalanmamak için iki taksi değiştiren İsa B. ise polisin çalışması ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

K.T.’nin daha önce beraber yaşadığı İsa B.’yi bir süre önce terk ettiği öğrenildi. Saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.