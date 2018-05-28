Kendini yakmaya kalkışan çiftçi: AKP’ye oy vermiştim, ellerim kırılsaydı keşke

Malatya’da, borcunu ödeyemediği bankanın önüne giderek ürettiği tütün balyalarıyla birlikte kendini yakmaya çalışan çiftçi Metin Çelik, daha önce AKP’ye oy verdiğini söyleyerek “Keşke ellerim kırılsaydı” dedi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Metin Çelik, 22 Mayıs günü borcunu ödeyemediği bankanın önüne giderek ürettiği tütün balyalarıyla birlikte kendini ateşe vermek istedi.

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Borcu nedeniyle kendini yakmak isteyen çiftçi, olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.

Birgün’den Erk Acarer’e konuşan çiftçi Metin Çelik, “Yol yapmışlar, baraj yapmışlar ama çiftçinin sesini duymuyorlar” dedi.

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Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Bu ovanın hepsi boş bu sene. Çiftçinin tek yıllık bitkileri ekmesi yasak. Bunların içinde tütün, şeker pancarı, fasulye, mısır var. Yurt dışından gelen ürünler pazarda. Böyle üretim politikası olur mu? İflas eden tarım uygulamaları çiftçiyi de bitirdi.”

Ürettikleri mahsulü satamaz hale geldiklerini belirten Çelik, “Geldiğimiz noktada, traktörüne mazot alamayan, arazisini ekemeyen, borçlarını ödeyemeyen bir çiftçi var. Hayvan alacak paramız da yok, alsak yemine yetişemiyoruz. Bankalar peşimizde, kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tarım kredilerimize erteleme yapıyorlar ama yüzde 16-17 faizle; tamamen çaresiziz” dedi.

Daha önceki seçimlerde AKP’ye oy verdiğini söyleyen çiftçi, pişmanlık yaşadığını şu sözlerle anlattı: “Bunalmışım, cinnet geçirmişim, bu noktaya gelmişim, kendimi ateşe vermeye kalkmışım. Bir kişi de çıkıp ‘Ne oldu hemşerim?’ diye sormamış, ne bir AKP’li bakan ne de vekil ilgilenmiş. Demek ki bunların kişiliği bu kadarmış. AKP’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor.”