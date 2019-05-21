Kendini yakan gencin özel bilgilerini ifşa eden belediyeye tepki yağdı

Gaziantep’in Şahinbey belediyesi önünde, iş başvurusuna olumsuz yanıt aldığı için 8 Mayıs’ta üzerine benzin dökerek kendini yakıp ihtihar eden Eyüp Dal hakkında açıklama yapan belediyenin, gencin ailesinin mal varlığı ve özel bilgilerini içeren bilgilerini ifşa etmesi, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Fotoğraf: Evrensel

Ailesi, Şahinbey belediyesine İŞKUR üzerinden ‘eski hükümlü’ kadrosundan başvuran Dal’ın, uzun süredir işsiz olduğu ve belediyeden ilk anda olumlu yanıt aldığı, ancak daha sonra kendisine iş verilemeyeceğinin söylendiğini açıklamıştı. Dal, bunun üzerine belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmış, dört gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

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Şahinbey belediyesinden bugün yapılan açıklamada ise Eyüp Dal’ın ‘sabıka kaydının silinmesini istediği’ ve asıl amacının bu olduğu iddia edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Twitter hesabında da yayınlanan belediye açıklamasında, ayrıca, Eyüp Dal’ın ‘anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 TL emekli maaşı olduğu‘ ve “babasının üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu‘na ilişkin ifadeler yer aldı.

Kaynak: Şahinbey Belediyesi

Açıklama şöyle:

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“Bugün yerel bir gazetede çıkan ve belediye önünde kendisini yakan vatandaşımız hakkındaki üzüntü verici olayla ilgili aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

08.05.2019 tarihinde saat 09.00 saatlerinde Eyub Dal ismindeki vatandaş Şahinbey belediyemize gelerek, sabıka kaydının silinmesi ve iş konusunda yardımcı olunmasını istemiştir. Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir.

Her gün belediyemize iş başvuruları yapılmakta olup vatandaşlarımız bu konuda yetkili olan İŞKUR’a yönlendirmektedir. Aynı gün saat 12.30 sularında aynı vatandaş Belediye bahçesinde üzerine yanıcı madde dökmek suretiyle kendisini yakmış ve duruma özel güvenlikler anında müdahale ederek, birkaç saniye içersinde vatandaşımızı söndürmüştür. Olay yerine hemen ambulans çağırmak suretiyle vatandaşımızın hastaneye sevki sağlanmış, ancak maalesef birkaç gün sonra vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal’ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 ? emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Sosyal medyadan, açıklamaya tepki

Belediyenin bu açıklaması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar, kendini yakan gencin anne babasının mal varlığı bilgilerini yayınlamanın, belediyenin görevi olmadığını, özel bilgilerin bir devlet kurumu tarafından paylaşılamayacağını savundu.