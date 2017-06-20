Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine gönderdiği mektubun, işlerine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili olduğunu açıkladı.