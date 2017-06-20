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Kendini asmış: Ceylin Atik cinayetinin katil zanlısı intihara kalkıştı


 

İzmir’in Ödemiş ilçesinde evinin önünde kaybolup bir apartmanın bodrum katındaki dairede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ş.T., cezaevinde intihara kalkıştı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Aliağa ilçesindeki İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odada tutuklu bulunan Ş.T., yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştı.

Odayı gözleyen infaz koruma memurlarının müdahale ettiği katil zanlısı, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ş.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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