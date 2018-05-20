‘Kendine yasak’ aday: Röportajının yayımlandığı gazete Demirtaş’a verilmedi

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın annesinin demecinin yer aldığı Cumhuriyet gazetesi ekinin verilmemesinin ardından, bu kez de röportajının yayımlandığı Birgün gazetesi ‘kurum güvenliğini tehlikeye attığı’ gerekçesiyle gecikmeli verildi.

Geçen hafta Demirtaş’a, annesinin demecinin yer aldığı Cumhuriyet gazetesi inceleme nedeniyle gecikmeli verilmişti. Demirtaş da avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu durumdan Adalet Bakanı’nın haberdar olup olmadığını sormuştu.

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Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre 4 Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, geçen pazar günü gazetenin sorularına yanıt verdi. Yanıtlarında tutukluluk koşullarında seçim çalışması yapmanın zorluğuna değinerek seçmenlerin, seçim çalışmasında katkıda bulunmasını istedi.

Birgün’ün, Demirtaş’ın röportajının bulunduğu geçen pazar günkü nüshası, güvenlik gerekçeleriyle gecikmeli teslim edildi.

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Gazetenin Demirtaş’a verilmemesinden bir gün sonra Edirne Cezaevi Eğitim Kurulu’nun yaptığı toplantıda alınan kararda, Birgün gazetesinde Demirtaş’ın söyleşisinin bulunduğu sayfaya atıfta bulunularak “Kurum çalışanları hakkında yalan ve karalayıcı haber yaparak kurum çalışanlarının töhmet altında bırakıldığı” öne sürüldü.

Bir gün sonra sakınca ortadan kalktı

Kararda, ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalar hakkındaki yönetmelik hükümleri anımsatılarak, “Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez” ifadeleri kullanıldı.

Kararda, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi’ne de değinilerek, “Mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu kararı ile tespit edilen hiçbir yayının kuruma kabul edilmeyeceği” hükmü doğrultusunda Birgün gazetesinin Demirtaş’a verilmeyerek alıkonulmasına karar verildi.

Eğitim Kurulu, daha sonra yaptığı incelemede, kurum güvenliğinin tehlikeye düşürülmediği veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumların bulunmadığı tespit edildiği için ‘Cumhuriyet Pazar’ ekinin ‘sakıncalı’ olmadığına karar verdi. Edinilen bilgiye göre yapılan itiraz üzerine Demirtaş’a, Birgün gazetesi de ertesi gün verildi.