Kendine hak gördü: Futbolcu Arda Turan, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırıp küfretti

Milli futbolcu Arda Turan, uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.

Türkiye, dün Üsküp’te Makedonya’yla golsüz berabere kaldı. Milli takım buradan uçakla Trieste’ye geçti.

DHA’nın aktardığına göre Turan, uçak hareket etmeden Milliyet yazarı, 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.

Turan, yolcuların bagajlarını uçağa yerleştirdiği sırada cam kenarında oturan Meşe’nin yanına gelerek, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfretti.

Ardından Meşe’nin boğazını sıkmaya çalışan Turan’ı diğer futbolcular Burak Yılmaz ve Caner Erkin engelledi.

Müdahale etmediler

Aralarında Futbol Direktörü Fatih Terim’in de olduğu ön sırada oturan yolcular kavgaya müdahale etmedi.

Uçağın inmesiyle kafile otobüsle Slovenya’ya doğru yola çıktı.

Milliyet, ‘saldırı’ haberini “EURO 2016’da yaşanan prim tartışmaları uçağa yansıdı” diye duyurdu.

Arda Turan savunmada

Gazeteciye saldıran Turan, Instagram hesabından, ‘savunma değil bilgilendirme amaçlı’ yaptığını söylediği duyuruda, “Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz… Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı…” dedi.

Euro 2016’da ‘ıslıklandıktan sonraki röportajda olanları unutmayacağını dediğini’ aktaran Turan, Meşe’den “Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler” sözleriyle bahsetti.

Unutamamış

Turan şöyle devam etti: “Merak etmeyin üç-beş kişiler… Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye… Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya… Gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya… Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar… Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak… Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır ‘Haklısınız’ diye… Çünkü bu meslek olabilir… Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermeyeceğim… Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim… Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış…”

‘Arkamdan konuşurlar’

Meşe’nin, karşısında ‘kıvırdığını’ iddia edip ‘aylarca sayfalar doldurmasına rağmen iki kelime edemediğini’ öne süren Turan, şunları kaydetti: “Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de… Allah’tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi… Hesabı da kimseye vermez… Arda Turan yola çıkarken iyi futbolcu, star vs. olmak için çıkmadı. Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için çıktı… Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah’ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır…”