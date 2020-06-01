‘Kendinden sosyal mesafeli’ ayakkabı: 75 numara

Romanya’da bir ayakkabı ustası insanların sosyal mesafe kuralını ihlal etmemesi için 75 numara ayakkabı üretti.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü tedbirleri kademeli olarak kaldırılırken ülkede sokakların yeniden insanlarla dolduğu bu günlerde, Cluj şehrinde yaşayan ayakkabı ustası Grigore Lup sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyenler olduğunu fark etti.

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Bunun üzerine insanların birbirine yaklaşmasını önleyecek uzun burunlu ayakkabılar yapmaya karar verdi.

39 yıldır ayakkabı ustası olan Lup 75 numara ayakkabı üretme fikrini, bir gün alışveriş yaparken insanların kendisine fazla yaklaştığı sırada bulduğunu anlattı.

Şimdiye kadar beş çift ayakkabı siparişi aldığını söyleyen Lup, yapımı iki gün süren ayakkabıları yaklaşık 780 liraya satıyor.