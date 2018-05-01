‘Kendin ihbar et, kendin gözaltına al’: Muhabiri gözaltına aldıran mail polisten

Mezopotamya Ajansı’nın tutuklu yargılanan Muş muhabiri Seda Taşkın’ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen ihbar mailinin, il emniyet müdürlüğünden gönderildiği öne sürüldü.

Taşkın, 20 Aralık 2017’de Muş’ta haber takibi sırasında hakkında ‘ciddi ihbar olduğu’ gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. YPG propagandası suçlaması yöneltilen gazeteci, üç günlük gözaltının ardından 23 Aralık 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Savcılık Taşkın’ın serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştu. Taşkın, 23 Ocak akşamı Ankara’daki evinde gözaltına alınarak karakola götürülmüş, sonrasında da tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konmuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre hakkında ‘örgüt üye olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla dava açılan Taşkın, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Taşkın, Muş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sisitemi’yle (SEGBİS) katıldı.

‘İhbar mailinden 20 dakika sonra polis geldi’

Mahkeme heyeti başkanı, Taşkın’ın kullandığı ‘Seda’ isminin, kod adı olup olmadığını sordu. Taşkın ise kimlik adının Seher olduğunu, ancak ailesi küçüklüğünden beri kendisine ‘Seda’ diye seslendiği için bu ismi kullandığını söyledi.

Muş’ta gözaltına alındığında fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını anlatan Taşkın, “Çıplak arama dayatıldı, bunu kabul etmediğimdeyse zorla yapılacağı söylenildi. Hastaneye gidip gelirken ring aracına binmek istemediğimde fiziki olarak darp edildim” dedi.

Taşkın’ın avukatı Gulan Çağın Kaleli ise müvekkilinin gözaltına alındığı gün, 16:40’ta mail yoluyla hakkında bir ihbar yapıldığını belirterek, “20 dakika sonra polis Taşkın’ın bulunduğu yeri tespit edip gözaltına aldı” dedi.

Avukat Kaleli sözlerini şöyle sürdürdü: “Emniyet bu ihbarın kimden geldiğini açıklamasa da bize sonradan ulaşan belgelerle bu ihbarın Muş emniyet müdürlüğünden yapıldığı ortaya çıkmıştır. Mahkemenizce bu mailin IP adresinin tespit edilmesini talep ediyoruz.”

Mahkeme talebi reddederken, Taşkın’ın kullandığı ‘Seda’ isminin komşuları ve yakınlarına sorulmasını istedi. Mahkeme ayrıca, Taşkın’ın tahliye talebini de reddedip duruşmayı 2 Temmuz’a erteledi.