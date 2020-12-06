Kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran şüpheliler gözaltına alındı

Samsun’da kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi kaçıran dört şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv

Alınan bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan M.A, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan nişanlısının evine geldi.

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Burada kapıya gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan dört kişi, M.A’yı alıp bir araca bindirip götürdü.

M.A’nın nişanlısının ailesinin ihbarı üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu M.A’yı kaçıran dört kişi yakalandı.

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İstanbul’dan geldikleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetlemelerden araçlarına koydukları basın kartı ile geçtikleri belirlenen şüphelilerden birinin, FETÖ’den ihraç edilmiş polis memuru olduğu öğrenildi.