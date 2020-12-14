Kendilerini polis diye tanıtıp 10 milyon liralık dolandırıcılık yapan çetenin üyesi paralarla fotoğraf çektirmiş

Kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi toplam 10 milyon lira dolandıran çete yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlıları hedef alan çeteyi takibe aldı.

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25 Kasım’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Etiler mahallesinde ikamet eden yaşlı bir kişiyi arayan çete üyesi, “Adınız terör örgütü listesinde, banka hesaplarınızdan terör örgütüne para akışı sağlanıyor. Paranızı biz alıp kontrol edelim, daha sonra size teslim edip adınızı listeden silelim” diyerek kandırdı.

Kurye görevini üstlenen İ.B. (30), bu kişinin evine giderek 500 bin TL değerinde döviz aldı.

Dolandırıcılık anları kameralara yansırken İ.B.’nin aldığı paralarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

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Kolay taşımak için, ‘Dövize çevirin’ diyorlarmış

Dolandırıcıların, paraları kolay taşımak amacı ile mağdurlara, “Paranızı dolara çevirin, bu sayede işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebiliriz” dediği, Etiler’deki evden aldıkları parayla lüks araç satın aldıkları belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda, çetenin Konya, Denizli ve İstanbul’da 10 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

İki ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin Şanlıurfa ve Antalya’da olduğunu belirleyen polis, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla onları yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen 1.5 milyon TL mağdurlara iade edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen 10 şüpheliden İ.Ç.’nin (32) çete lideri, H.T.’nin (25) ise çete lideri yardımcısı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.