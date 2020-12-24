Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da, kendilerini jandarma olarak tanıtıp farklı illerde, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı’nın, Kastamonu’nun Tosya ile Çorum merkez ve Osmancık ilçelerinde dolandırıcılık vakaları üzerine çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamasında şunlar kaydedildi: “Dolandırıcılar öncelikle yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları telefonla arayarak ‘Bir soruşturmayla ilgili size güven timlerini gönderiyoruz’ dedikleri, daha sonra mağdurların evine gelen iki kişinin kendilerini jandarma personeli olarak tanıttıkları, bir soruşturma kapsamında para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim edilmesini, soruşturma sonucu kendilerine teslime dileceğini beyan ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmiştir.”

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Yapılan araştırma sonucu, 38 suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıkan M.A. ile arkadaşı A.A.’nın Çorum ve Kastamonu’da dolandırıcılık yaptığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı, şüphelilerin sıcak takip sonucu bir taksi ile İstanbul’a giderken yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan iki kişinin yanında bulunan 23 bin 685 liraya da el konulduğu kaydedildi.