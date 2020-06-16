Kendilerine çarpmak üzere olan otomobile başka bir araç çarpınca kurtuldular

Siirt’te, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı, kendilerine çarpmak üzere olan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Siirt-Kurtalan yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. “Sağdan gelen araç var mı” diye bakmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına çarpmak üzere olan otomobile karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. İkili, çarpmanın şiddetiyle otomobilin yönü değişince kurtuldu. Anne, kızını alarak hızla uzaklaştı.

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Fotoğraf: DHA

Görüntüleri paylaşan Siirt Valiliği, ‘Trafik hayattır, hayata bağlı kal’ sloganıyla sürücüleri ve yayaları kurallara uymaları konusunda uyardı.