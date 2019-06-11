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Yaramazlara biraz batar!

Kendi seçtiği moderatöre ‘Taraflı’ denince Yıldırım coştu: Vız gelir tırıs gider

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile çıkacağı tartışma proğramını yönetecek olan İsmail Küçükkaya’nın taraflı olduğu yönünde görüş beyan edilmesi üzerine “Vız gelir tırıs gider” diye yanıt verdi.

CHP ve AKP, İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki tartışma programını Fox TV’da program yapan Küçükkaya’nın sunması konusunda uzlaşmaya varmıştı. Basında yer alan ve henüz iki parti yetkililerince yalanlanmayan kulis haberlere göre Küçükkaya’nın adı müzakere sürecinde CHP’den gelen Didem Aslan Yılmaz önerisini reddeden AKP tarafından masaya getirildi. CHP de bu öneriyi kabul etti.

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Binali Yıldırım, bugün İSTOÇ esnafı ile buluşmasında yaptığı konuşmada tartışma programından bahsederken “Bu pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız” dedi.

Sözün burasında izleyicilerden birinin “Başkanım İsmail Küçükkaya taraf” diye seslenmesi üzerine Binali Yıldırım, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik” karşılığını verdi.

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