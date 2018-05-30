Kendi haberlerini paylaşan gazeteci Demir’e bir yıl altı ay hapis cezası verildi

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Hayri Demir’e, sosyal medyada kendi haberini paylaştığı için bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi.

Ajansın haberine göre Demir’in, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davanın dünkü ikinci duruşmasından karar çıktı.

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Duruşmaya Demir ve avukatları mazeret bildirerek katılmazken, mahkeme, avukatların son savunmayı yapmamış olmasına rağmen dosyayı karara bağladı.

90’lı yıllarda öldürülen gazetecileri anmak amacıyla verilen bir gazete ilanını Facebook hesabından paylaşmasını ‘propaganda’ gerekçesi sayan mahkeme, Demir’e bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Demir’in yargılandığı dosyada gazete ilanıyla birlikte kendi haberinin yayımlandığı bir gazete kupürü de ‘propaganda’ gerekçesi sayılırken, toplamda dört ayrı paylaşım gerekçesiyle ceza verildi.

Demir’in avukatlarının karara itiraz edeceği belirtildi.

Dava, bir kişinin Demir’in paylaşımlarıyla ilgili emniyete ihbarda bulunması sonrası yürütülen soruşturma kapsamında açılmıştı.

Demir, Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş ile birlikte Afrin harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve yayınları nedeniyle 10 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle de yargılanıyor.