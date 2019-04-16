Kendi haber merkezine saldırının haberini ertesi güne yetiştiren ekibe Pulitzer

Gazetecilik, edebiyat ve müziğin en prestijli ödüllerinden Pulitzerler sahibini buldu. ABD’nin Maryland eyaletinde kendi haber merkezine yapılan saldırının haberini ertesi güne yetiştiren yerel gazete Capital Gazette de ödüle layık görüldü.

Fotoğraf: Baltimore Sun

Ekip, 2018 Haziranı’nda ‘öfkeli’ bir adamın düzenlediği silahlı saldırıda çalışma arkadaşları John McNamara, Wendi Winters, Rebecca Smith, Gerald Fischman ve Rob Hiaasen’i kaybetmişti. Saldırıya tanık olmalarına rağmen haberi ertesi gün geniş biçimde okuyucularına aktaran ekip başarı ödülünü kutlamadı; sessizce birbirine sarıldı.

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New York Times ekibi ABD Başkanı Donald Trump’ın yıllarca ailesinin vergi kaçırmasına yardım ettiğini ortaya çıkardığı için, Wall Street Journal ekibi ise yine Trump’ın birlikte olduğu iki kadına 2016 yılındaki başkanlık seçimi kampanyası sırasında sus payı ödediğine ilişkin haberleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

Myanmar’da Rohingya Müslümanlarının katledilişiyle ilgili haber yaptığı için hapse atılan Reuters Haber Ajansı çalışanları Wa Lone ve Kyaw Soe Oo da ödül alan isimler arasında yer aldı. İkili, Myanmar’ın gizli belgelerini açıkladıkları gerekçesiyle yedi yıl hapse mahkum edilmişti. Reuters, arkadaşları serbest bırakılana kadar kutlama yapmayacağını açıkladı.

Associated Press Haber Ajansı’nın üç çalışanı Yemen’deki iç savaşla ilgili çalışmları nedeniyle ödüle layık görülürken Washington Post ise karikatür ve fotoğraf dallarında ödül aldı.

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Soul’un kraliçesi de ödül aldı

Pulitzer Ödülleri’nde bu yıl, geçen yıl pankreas kanserine yenik düşen Soul’un kraliçesi Aretha Franklin, ‘Amerikan müziğine ve kültürüne elli yılı aşkın bir süre yaptığı unutulmaz katkıdan’ dolayı özel ödüle layık görüldü. Franklin, bu özel ödüle layık görülen 12’nci müzisyen ve ilk kadın oldu.