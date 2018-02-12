Kenarda bekleyen Çin de artık Suriye iç savaşına müdahil: Sürece aktif katılacağız

Çin bundan sonra Suriye iç savaş sürecine müdahil olacağını ilan etti.

Hürriyet’in Moskova muhabiri Nerdun Hacıoğlu’nun aktardığına göre, Çin’in Şam Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini söyledi.

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Şi Tsanzin şöyle dedi: “Suriye’deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin’in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Suriye’nin yeniden inşa edilmesinde bu ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyorum.”

Çin, Suriye’de sanayi bölgeleri kurmak ve müteahhitlik işleri gibi ekonomik faaliyetlerine devam etmekle birlikte bugüne kadar güvenlik konularındaki ihtilaflarda yorum yapmamayı tercih etti.