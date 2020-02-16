Kenan Evren’in adı İzmir’in üç ilçesinin sokaklarından kaldırıldı

İzmir’de, AKP’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe’nin, Kenan Evren ve 12 Eylül darbesinde görev yapmış diğer generallerin isimlerinin cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Evren’in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bergama’da Zeytindağ Mahallesi’ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş’te Karaköy Mahallesi’ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi.

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Boztepe şunları söyledi: “O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye’deki tüm darbelere karşıyız. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Bergama’daki sokağa Fethi Sekin’in adını vermişler. Aslında Kenan Evren isimleri kaldırılırken yerine İzmir’de şehit olan kişilerin isimleri verilebilir. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı.”

Ödemiş’in Kayaköy Mahallesi’nde bulunan sokaktan Kenan Evren adının bulunduğu tabelanın kaldırılmasının ardından muhtarı Ahmet Çelik, bölgenin yaygın ve simge ürünü zeytin adının sokağa verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Çelik eski tabelanın söküldüğünü ve yenisini beklediklerini söyledi.