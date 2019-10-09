Kenan Başaran: Ortaya çıkmazsanız bir daha Beşiktaş’ın adını anmayın

Türkiye’nin ‘ilk spor kulübü’ unvanını taşıyan Beşiktaş’ın 11 gün sonra seçimi var ama daha imzalarını toplayıp divana vermiş resmi bir aday yok! Yarın süre doluyor. Son dakika iki-üç aday çıksa bile bu Beşiktaş muhalefetinin içine düştüğü çaresizliği örtmüyor. 10 gün kala adaylığını açıklayacak olan isimler, bu kadar kısa sürede hangi plan ve projeyi anlatacaklar ve kamuoyunu nasıl ikna edecekler? Bu şekilde ortaya çıkarsanız aslında Beşiktaş’a, geleceği kurtaracak bir yönetimi değil, ‘mecburiyeti’ oylatacak olursunuz. O zaman bahara yeni bir seçim kaçınılmaz olur!

Perşembe günü kulislerde adı geçen isimler de çıkıp aday olmazsa, o zaman bir daha ne Beşiktaş’ın adını ağzına alsınlar ne semtinden geçsin ne de Fikret Orman’a tek laf etsinler… Hatta çıkıp kendisinden özür dileyip, başkanlığa devam etmesini istesinler!

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Kenan Başaran’ın yazısı