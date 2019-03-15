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Yaramazlara biraz batar!

Kenan Başaran: Geçmişte uygulanan 5+1+2, 6+2+2 vs ne sonuç doğurdu?

1951’den bugüne kadar Türkiye’nin en üst liginde 17 kez yabancı kuralı değiştirilmiş. Ve şimdi bir kez daha kuralı değiştirmek istiyoruz.

Geçmişte uygulanan 5+1+2, 6+2+2 vs ne sonuç doğurdu? Büyük bir kaynak israfı. Milyonlarca Euro ödediğin adamı getirip tribünde oturtuyorsun. Göndermek istediğinden eli daha güçlü olan yabancı gitmiyor ve sen sözleşmeyi tek taraflı feshedip daha büyük zarar ediyorsun. Bu arada da ‘Tarık Çamdal’ gibi vakalara neden oluyorsun. Oyuncu havuzunu daraltmanın nasıl bir faydası olabilir?

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Yabancı sayısıyla milli takım başarısı arasında kurulan bağlantıya da katılmıyorum. Mesele şudur:

Kulüpler ayaklarını yorganlarına göre uzatmıyor.

Futbol yönetimi de onları hakkıyla denetlemiyor.

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Kenan Başaran’ın yazısı

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