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Yaramazlara biraz batar!

Kenan Başaran: Galatasaray derbisi, takım adına çok erken bir yol ayrımı niteliği taşıyacak

Topla oynayan ama oyunun karakterini biçimlendiremeyen bir Beşiktaş var sezon başından bu yana. Kazandığı maçlar dahil. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi, bu sezon için bu takım adına çok erken bir yol ayrımı niteliği taşıyacak. Abdullah Avcı takımının ilk derbisine bu matematikle çıkacağını kimse ummazdı.

Kenan Başaran’ın yazısı

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