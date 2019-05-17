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Yaramazlara biraz batar!

Kenan Başaran: Biz birbirimizi yerken Şampiyonlar Ligi yalan olacak!

Avrupa’daki her puan herkesi daha çok ilgilendirecek. O halde Süper Lig başta olmak üzere, liglerimizi ‘güvenilir’ ve ‘nitelikli’ hale getirmeliyiz. Şu dillere pelesenk ‘marka değeri’ni yükseltmek için somut adımlar atma zamanı geldi de geçti. Bir ‘ürün’ün değerinin artmasının ilk şartı ‘güvenilir’ olmasıdır. Bu, pazardan alınan terlik için de galeriden alınan araba için de geçerlidir.

Futbolu yönetenler, bugünden tezi yok, 2024’te planlanan Lig 1 için bir ‘acil eylem planı’ hazırlamalı.

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Şu üç madde elzem: Güven veren, adil bir lig. Kimsenin gözünün yaşına bakmayan sıkı mali denetim. Sadece tüketen değil, üreten ve satan bir lig.

… bugün kayıkçı kavgası veren kulüplerimizin yeni yapıda yer alabilmesi için hem sportif hem de mali açıdan reform şart. Lig 1, Lig 2 ve Lig 3 ile birlikte yerel ligi büyük iniş çıkışlar yaşamadan birlikte taşıyabilecek bir güce ulaşmaları lazım. Yoksa bizim için yeni Şampiyonlar Ligi hayal olacak!

Kenan Başaran’ın yazısı

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