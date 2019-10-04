Kenan Başaran: Avcı’yı getiren başkan gitti; taraftar da protestoyla Avcı’yı terk etti

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta bir oyun kültürü oluşturmaya geldiğini söyledi. Türkiye futbolunun en büyük ihtiyacıdır bu. Ama bu sadece saha içi uğraşıyla mümkün değil. Bu kültürü destekleyecek bir yönetim ve ona inanan bir tribün lazım. Avcı’yı getiren başkan gitti. Üçlü saç ayağının biri yok yani. Tribün ise dün dolmasa da yüksek bir coşkuyla takımı destekledi. Ama son dakika golü sonrası protestoyla onlar da Avcı’yı terk etti.

Kenan Başaran’ın yazısı