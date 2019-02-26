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Yaramazlara biraz batar!

Kenan Başaran: Artık siyah beyazlılar yeni hocalarını belirlese iyi olur

Şenol Güneş’in kariyerinde bir Fenerbahçe travması daha meydana geldi.

Kendimi onun yerine koyduğumda çok kolay bir durum olmadığını anlayabiliyorum.

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Dünkü derbinin sonucu Güneş’in kulüp takımlarında çalışma motivasyonunu belki de sonlandıracaktır. Artık siyah beyazlılar yeni hocalarını belirlese iyi olur…

Fenerbahçe içinse bu beraberlik, 1-0 kazanacağı maçtan çok daha kıymetli.

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Ama futbol severler tarihi bir derbi izlediler. Özellikle son bölümlerinde skor iki taraf lehine de dönebilirdi. Filmlere konu olabilecek kadar dramatik bir maç oldu.

Kenan Başaran’ın yazısı

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