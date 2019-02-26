Kenan Başaran: Artık siyah beyazlılar yeni hocalarını belirlese iyi olur

Şenol Güneş’in kariyerinde bir Fenerbahçe travması daha meydana geldi.
Kendimi onun yerine koyduğumda çok kolay bir durum olmadığını anlayabiliyorum.
Dünkü derbinin sonucu Güneş’in kulüp takımlarında çalışma motivasyonunu belki de sonlandıracaktır. Artık siyah beyazlılar yeni hocalarını belirlese iyi olur…
Fenerbahçe içinse bu beraberlik, 1-0 kazanacağı maçtan çok daha kıymetli.
Ama futbol severler tarihi bir derbi izlediler. Özellikle son bölümlerinde skor iki taraf lehine de dönebilirdi. Filmlere konu olabilecek kadar dramatik bir maç oldu.