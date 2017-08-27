Kemer’deki yangın bir buçuk futbol sahası büyüklüğündeki alanı küle çevirdi

RIFAT DOĞAN [email protected] CHP Grup Başkanvekili Bülent Tezcan, Adalet Kurultayı’nın düzenlendiği kamp alanında içki içildiği iddiasıyla bir video paylaşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert tepki gösterip, böyle bir şeye asla izin verilmeyeceğini belirtti. AKP Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı kişilerin içki içip dans ettiği görülen bir videoyu sosyal medya hesabından […]