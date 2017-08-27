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Kemer’deki yangın bir buçuk futbol sahası büyüklüğündeki alanı küle çevirdi

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Antalya’daki orman yangınında yaklaşık 2 hektar (bir buçuk futbol sahası) büyüklüğündeki bir alan küle döndü.

Fotoğraf: DHA

Kemer ilçesindeki Çamyuva mahallesi Sarıören mevkiinde bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına üç helikopter, bir amfibik uçak ve 12 arazözle müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına orman işçileriyle birlikte halk da destek verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle sıklıkla yön değiştirdi, ekipler söndürme çalışmalarında zorlandı.

Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrole alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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