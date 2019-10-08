Kemer’de halk plajları ihaleyle otel yatırımcısına tahsis edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Antalya’nın Kemer ilçesinde halen halk plajı olarak kullanılan arazileri otel yatırımcılarına tahsis etmek için ihale açtığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre bakanlık ihaleyle Çamyuva, Göynük ve Tekirova turizm bölgelerinde beş yıldızlı ve 500 ila 1000 yataklı otel yapmak isteyenlere devletin elindeki arazileri 49 yıllığına tahsis edecek.

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Antalya dışında da yine beş yıldızlı olmak şartıyla Bodrum Gündoğan’da 550 yataklı, Sakarya Akyazı’da da orman içinde 18 delikli golf sahası ve 120 yataklı termal konaklama tesisi yapacak yerli ve yabancı yatırımcılara arazi tahsis edilecek.

Başvurular 4 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.