Kemer’de, aralık ayında deniz keyfi

Antalya’nın Kemer ilçesinde hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak havanın keyfini çıkardı.

Fotoğraflar: DHA

Yılbaşı dolayısıyla doluluk oranının arttığı ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede tatil yapanlar hem yüzdü hem de güneşlendi..

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Konya’dan ailesiyle tatil için 10 gün önce Kemer’e giden Yaşar Doğu (48) şunları söyledi: “Aralık ayında deniz çok güzel. Konya şimdi bayağı soğuk ve karlı. Biz de beş saatlik mesafede tamamen yaz mevsimindeyiz. Her tarafı cennet memleketimizde ve bu imkanlara sahip olduğumuz için de çok memnunuz.”

Rusya’nın kız arkadaşıyla Antalya’ya giden Timur Muzaferov (36) ise “İkinci kez Türkiye’ye geldim. Aralıkta burada güneşli bir hava var. İnsanlar çok sıcakkanlı ve her zaman güler yüzlü. Kesinlikle tekrar geleceğiz” dedi.

Kemer’de 12 ay boyunca açık bir otelin genel müdürü Mustafa Bozlar da şunları söyledi: “2019’da rekor kırılan bir sezon yaşadık. Şu anda kış döneminde olmamıza rağmen gördüğünüz gibi Kemer bir tarafında kış bir tarafında yaz yaşıyor. Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla da tesisimizde doluluk oranı yüksek.”