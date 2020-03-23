Kemer’de 97 milyon liralık dinlenme tesisi icradan satılık

ALİ YILMAZ

Bir dönem Türkiye’nin en önemli tesislerinden olan Favori Kemer, 97 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

Favori Dinlenme Yerleri A.Ş.’ye ait tesis 1989’de kuruldu. Uzun yıllar Türkiye’nin en önemli turizm tesislerinden olan Kemer Çamyuva’daki otel için icra süreci bir süre önce başladı.

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Dev tesisin bağlı olduğu Favori A.Ş. için açılan iflas davası kesinleşince, tesisin de icradan satışı gündeme geldi.

97 milyona icradan satılık

Kemer İcra Müdürlüğü, tesis için hazırlattığı rapor sonrası 96 milyon 559 bin 629 lira muhammen bedel belirlendi. İhale, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak.

İhalenin 14 Nisan’da yapılması planlanırken, kazanan taraf, 2038’e kadar üst kullanım hakkını alacak. Satışı, alacaklı bir bankanın istediği öğrenildi.

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Binlerce metrekare üzerine kurulu tesis bünyesinde yüzlerce oda, müstakil yapılar ve binlerce meyve ağacı bulunuyor.