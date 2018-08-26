‘Kemer sıkma’ politikası Yunanistan’da ölümleri artırdı

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre Yunanistan’da sekiz yıl süren ekonomik ‘kemer sıkma’ politikası nedeniyle ölüm oranı yükseldi.

DHA’nın aktardığına göre University of Washington tarafından yapılan araştırmada son 18 yılın ölüm oranları incelendi.

Reklam

Buna göre, 2000-2010 yıllarında ölüm oranında yüzde 5.16’lık bir artış meydana gelirken bu rakam politikaların uygulandığı 2010-2018 yıllarında yüzde 17.7’ye yükseldi.

Ölüm artış hızı, diğer Avrupa ülkelerini de üçe katladı.

Reklam

Bebekler ve yaşlılar etkilendi

Üniversitenin açıklamasında, 2010’da Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) talep ettiği sert kemer sıkma politikası sonucunda Yunanların sağlık durumunun kötüleştiği, buna bağlı olarak ölümlerin arttığı belirtildi.

Küçük yaşlarda ölüm oranının artmasının ülkenin toplam nüfusunun yaşlanmasını hızlandırdığı da dile getirildi. Özellikle beş yaşından küçük ve 70 yaşından büyük kişilerde ölüm sayısında yüksek oranlı artışlar gerçekleşti.

Sağlık harcalamalarında kısıtlama

Araştırmaya katılan Yunan Dr. Yiorgos Kotsakis, The Lancet Public Health dergisine verdiği demeçte “Bu araştırma sosyoekonomik değişikliklerin sağlık alanında yarattığı etkileri gözler önüne sermesi açısından çok önemlidir. Devletin sağlık alanında yaptığı kısıtlamalar, tedavi edilebilir hastalıkların ölümcül olmalarına neden oldu” dedi.