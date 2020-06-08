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Yaramazlara biraz batar!

Kemer sahilinde görenleri sevindiren ve şaşırtan misafir: Siyah kuğu

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Türkiye’de bulunmayan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Yeni Zelanda’da korumaya alınan siyah kuğu görüldü. Kısa süre denizde yüzen kuğu uçarak, gözlerden kayboldu. 

Fotoğraf: DHA

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden öğretim görevlisi Mehmet Rızvan Tunç, siyah kuğunun Akdeniz sahillerinde görülmesinin ‘rastlantısal’ olduğunu söyledi. 

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Tunç şöyle konuştu: “Nesli tehlike altında olduğu için bütün yıl boyunca koruma altında türlerdendir. Bern Sözleşmesi ile koruma altında olan bir tür. Kuğuların zaten tamamı, avlanması yasak olan türlerdir. Siyah kuğu da nesli tükenmekte olan türlerden olduğu için insanlarımızın bunları koruması gerekir. Bunlar doğal değerlerimizden bir tanesi. Bizim içim tüm kuşların korunması önemli. Bunun ülkemizde görülmesinin rastlantısal olduğunu düşünüyoruz. Normalde artık ülkemizde diğer kuğu türleri de ender olarak görünürken, siyah kuğunun ülkemizde görülmesi mutluluk verici.

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