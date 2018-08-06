Kemal Sunal’ın oğlu da ‘film tartışması’na katıldı: Prim yapmak için dil uzatmayın

Oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, babasının filmlerini eleştiren yazar Cemile Bayraktar’ın yeni bir tartışma başlatması üzerine “Prim yapmak için dil uzatmayın” dedi.

Yazar Bayraktar, dünkü Twitter paylaşımında Sunal’ın filmlerinin alternatifi olmadığı için defalarca izlendiğini ima ederek birkaçı haricinde iyi filmleri olmadığını öne sürdü.

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Yazar, Sunal’ın filmleri için “Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret” diye yazdı.

‘Prim yapmak için dil uzatmayın’

Bayraktar’ın bu sözleri sosyal medyada tartışma başlatırken, usta oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal’dan yazara yanıt geldi.

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Twitter’dan paylaşım yapan Ali Sunal, Bayraktar’ın babasının filmlerinin beğenmemesinin çok önemli olmadığını belirterek şunları ifade etti: “Ama bu filmlerin kötü olduğunu, halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya, o da hiç önemli değil. Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır. Tek gerçek bu. Prim yapmak, ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın, ayıptır. Bu halk Kemal Sunal’ına laf ettirmez. Bakın, bu güzel isim altında ezilirsiniz! Ayrıca ‘AK Partili’ diye genellemeyelim, Kemal Sunal’ı seven, milyonlarca AK Parti’ye oy veren, sempati duyan insan var. Kemal Sunal halktır, hepimizindir.”

Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu — Ali Sunal (@SunalAli) August 6, 2018

Prim yapmak ünlü olmak için artık bari bu melek insana dil uzatmayın ayıptır. Bu halk #KemalSunal 'ına laf ettirmez bakın bu güzel isim altında ezilirsiniz! — Ali Sunal (@SunalAli) August 6, 2018