‘Kemal Sunal’ın doğduğu ev depremde yıkıldı’ iddiasına ailesinden yalanlama

Elazığ Sivrice merkezli 6.8’lik depremin ardından Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın doğduğu evin de yıkıldığı iddiası ile ilgili, Sunal Ailesi tarafından açıklama yapıldı.

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Kemal Sunal ailesi adına eşi Gül Sunal tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Birkaç günden bu yana bazı yayın organlarında ‘Elazığ depreminde Kemal Sunal’ın doğduğu ev de yıkıldı‘ başlıklı gerçek dışı haberler yer almaktadır. Kemal Sunal İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.”