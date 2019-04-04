Kemal Öztürk: Yavuz’un sözü cumhur ittifakının oyunu da tartışmaya açar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un “gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir bu seçim desem herhalde fazla abartmış olmam” sözünü düzeltmesinde fayda var. Zira bu söz, seçim sistemini, 31 Mart’ta tüm şehirlerde yapılan seçimleri şaibeli hale getirebilir.

AK Parti’nin aldığı % 44.3 oyu, Cumhur ittifakının % 51.6 oyunu da tartışmaya açar. Sanırım Yavuz, İstanbul seçimlerini kast etti. O zaman da AK Parti’nin İstanbul’da kazandığı 24 ilçenin durumunu şaibeli hale getirir. Eminim Yavuz’un kast ettiği şey başkaydı ama cümle her türlü yanlış anlamaya müsait. Bu yüzden yanlış anlaşılmaları düzeltecek bir açıklama yapması iyi olur.

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Kemal Öztürk’ün yazısı