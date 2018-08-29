Kemal Öztürk: Yaşlı Avrupa’nın kendi geleceği için yeni alternatifler üretmesi şart

ABD’nin, sadece Trump’ın dengesizliğinden kaynaklanan bir politika değişikliğine gittiğini söylemek saflık olur. Daha derin ve daha uzun vadeli bir politika değişikliği var. Avrupa da bunu gördü ve bundan korkuyor.

O zaman herkesin aklını başına toplaması gerekir. AB, Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorunda.

Reklam

ABD’nin, Avrupa Birliği’ni hasım gördüğü bir anlayış, artık tüm Avrupa kamuoyuna hakim. Ki doğru da.

Bu durumda yaşlı Avrupa’nın kendi geleceği için yeni alternatifler üretmesi şart. Bunun başında da güvenlik ve ekonomik ilişkiler gelir.

Reklam

Güvenlik için dünyanın en güçlü 6. ordusuna ve genç nüfusuna sahip Türkiye, ve kadim tehdit gördüğü Rusya’ya ihtiyacı var. Ekonomi için de Asya pazarına.

Kemal Öztürk’ün yazısı