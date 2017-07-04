Kemal Öztürk: Sosyal medya için tasarıyı düzenleyip kanunlaştırmak şart oldu artık

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Normal düzende cinayete neden olacak hakaret ve iftiralar sosyal medyada nasıl oluyor da rahatlıkla yapılabiliyor?

Neden bu haydut düzene müdahale edilmiyor? Savcılar, hakimlerle konuştum. Cumhurbaşkanı dahil binlerce insanın şikayet dosyalarını gösteriyorlar.

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Bilgi Teknolojileri Başkanlığı’ndaki yetkililerle konuştum, sosyal medya sitelerini, bilgi paylaşmaya, Türkiye’de yasal yollarla çalışmalarını sağlayacak kanuni düzenlemelere ihtiyaç var diyorlar.

Bu yüzden yeni bir kanuna ihtiyaç var. Yasalara aykırı davranan insanları adalete teslim edecek bir düzen kurmalıyız.

İnternet Medyası Derneği geçtiğimiz yıllarda bir kanun taslağı hazırlayıp hükümete teklif etmişti. Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş ve Bülent Arınç bakanlıkları döneminde bu çalışmaya destek vermişti. Kanun alt komisyona kadar geldi. Ancak dönemin bitmesiyle kadük oldu.

O kanunun tasarısını yenilemek, sosyal medyadaki kanunsuzluğu da ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlemek ve kanunlaştırmak şartı oldu artık.

Herkes şikayetçi, herkes bir gün muhakkak mağdur durumuna düşüyor. Ahlak, hukuk, kanun, edep, adap kalmadı. Hakkımızı arayacağımız bir düzenleme gerekiyor.

Kemal Öztürk’ün yazısı