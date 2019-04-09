Kemal Öztürk: Seçim yenilenirse tüm muhalefet motive olur

İstanbul’da yapılan itirazlar nedeniyle hepimizin dikkati oraya odaklandı. İtiraz şekli de öyle hukuki ve teknik terimlerle değil sadece, herkesin ilgisini oraya mıhlayacak terimlerle yapıldı. ‘Şaibe, sistemli sahtekarlık, FETÖ parmağı, organize oy çalma vs…’

Şimdi seçimin yenilenmesi için tarih verenler bile çıktı. İstanbul konusu öylesine girift, öylesine ciddi bir mecraya sokuldu ki, adeta ülke genelinde sanki yeni bir seçim oluyor. Bu durumda seçim yenilense tüm muhalefeti, hatta ortada duranları bile akıl almaz şekilde motive olmuş bulur karşısında AK Parti. Aman dikkat!

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Kemal Öztürk’ün yazısı