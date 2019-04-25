Kemal Öztürk: Sanırım Erdoğan henüz henüz nasıl bir politika izleyeceğine karar vermiş değil

‘Kızgın demiri soğutmak’, beka ve teröre karşı 82 milyonla Türkiye ittifakı kurmak, AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinden sonra aradığı çıkış ve türbülanstan kurtulma arayışının bir ürünü olabilir mi?

Şaşırtıcı olan şu ki, her iki fikre de ilk ve belki de tek tepki gösteren MHP lideri Bahçeli oldu. Bahçeli Cumhur İttifakı’ndan başka bir ittifakın, 31 Mart seçimlerinden önce kurulan ‘beka’ tezinden başka tezlerin tartışılmasına pek gönlü razı değil anlaşılan.

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Türkiye ittifakı tezi, henüz tam anlamıyla anlaşılmamış olmasına rağmen, AK Parti için bir çıkış yolu olabilir mi? Bu biraz da Erdoğan’ın tavrına bağlı.

Sanırım Erdoğan 31 Mart seçim sonuçlarıyla başlayan tartışmaları izliyor ve henüz nasıl bir politika izleyeceğine karar vermiş değil.

Kemal Öztürk’ün yazısı