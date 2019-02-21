Kemal Öztürk: Saadet Partisi önceki seçimden gereken dersi çıkarmamış

Önceki gün, Ordu’dan İdris Naim Şahin aday gösterildiğinde, aklımdan şu cümle geçti: “Buradan Saadet çıkmaz.”

Sanırım birçok Saadet Partisi yöneticisi ve taraftarı Ordu’dan Şahin’in aday gösterilmesine tepki gösterdi. Ancak yine parti liderleri son anda verdikleri bir kararla bunu uyguladı.

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Bu, şu demek: Saadet Partisi önceki seçimden gereken dersi çıkarmamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinin hepsini bir torbaya koyup, üzerine HDP ve PKK’yı ekleyerek adeta tokat delisi yapmak üzere. Son konuşmasında CHP, İYİ Parti, HDP ittifakına, “particik” diyerek Saadeti de ekledi.

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Saadet Partililer buna kızıyor ve kendilerine hakaret edildiğini, ‘şeytanlaştırılmaya’ çalışıldığını söylüyor. Ben de onlara şaşıyorum. Rakibinizin eline ne koz verdiğinize bakmıyorsunuz da, bu kozu kullanmasına mı kızıyorsunuz?

Kemal Öztürk’ün yazısı