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Yaramazlara biraz batar!

Kemal Öztürk: Rusya ateşkes değil, dünyaya şov yapmak için kurmuş tüm düzeneği

Rusya iki ülke arasında bir ateşkes yapmak değil, dünyaya adeta bir şov yapmak için kurmuş tüm düzeneği. İki ülke dışişleri bakanını Moskova’ya çağırdı. Bir odada tek başına masaya oturdu. MİNSK üçlüsü, Türkiye hiç kimse yok masada.

Sonra, on saat dışarı çıkarmadı bakanları, şartlarını dayattı.

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Hele açıklama kısmı! Bana en çok o dokundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tek başına çıktı ve ateşkes maddelerini okudu. Yanında ne Azerbaycanlı ne Ermenistanlı bakan vardı.

Bununla vermek istedikleri mesaj açık. İnanın yazmaya elim varmıyor. Tek irade benim, patron benim, güç benim…

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Kemal Öztürk’ün yazısı

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